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Журналист The Athletic Уилер представил свой топ-100 драфта НХЛ-2021

Журналист The Athletic Уилер представил свой топ-100 драфта НХЛ-2021
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Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-100 драфта НХЛ-2021. Россияне и белорусы не вошли в десятку рейтинга.

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
3. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)
4. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
6. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)
7. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
8. н Чез Люсиус (USNTDP, США)
9. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)
10. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)

...28. н Никита Чибриков (СКА)
...36. н Федор Свечков (СКА)
...46. н Александр Кисаков (МХК «Динамо»)
...49. з Даниил Чайка (ЦСКА)
...50. з Кирилл Кирсанов (СКА)
...52. з Дмитрий Костенко («Спартак»)
...54. н Прохор Полтапов («Красная Армия»)
...68. з. Дмитрий Кузьмин («Динамо Молодечно»)
...83. н. Данила Климович («Динамо-Молодечно»).

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