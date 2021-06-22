Журналист The Athletic Уилер представил свой топ-100 драфта НХЛ-2021

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-100 драфта НХЛ-2021. Россияне и белорусы не вошли в десятку рейтинга.



1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)

2. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)

3. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)

4. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)

5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)

6. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)

7. з Люк Хьюз (USNTDP, США)

8. н Чез Люсиус (USNTDP, США)

9. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)

10. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)

...28. н Никита Чибриков (СКА)

...36. н Федор Свечков (СКА)

...46. н Александр Кисаков (МХК «Динамо»)

...49. з Даниил Чайка (ЦСКА)

...50. з Кирилл Кирсанов (СКА)

...52. з Дмитрий Костенко («Спартак»)

...54. н Прохор Полтапов («Красная Армия»)

...68. з. Дмитрий Кузьмин («Динамо Молодечно»)

...83. н. Данила Климович («Динамо-Молодечно»).