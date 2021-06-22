СКА опубликовал план предсезонной подготовки

Хоккейный клуб СКА опубликовал на официальном сайте план предсезонной подготовки к чемпионату-2021/2022. Петербуржцы выйдут из отпуска 20 июля и в течение трёх дней пройдут медосмотр и тесты по общефизической подготовке.



23 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 3 августа.



С 4 по 8 августа армейцы будут выступать в турнире Sochi Hockey Open, где сыграют четыре матча — с хозяевами, «Автомобилистом», «Трактором» и «Авангардом», после чего продолжат тренироваться в Сочи до 17 августа.



Затем СКА отправится в Казань, где примет участие в предсезонном турнире «TANECO Кубок чемпионов», который будет проходить с 18 по 22 августа. Помимо армейцев, там сыграют «Ак Барс», «Металлург» и «Салават Юлаев».



Заключительные предсезонные встречи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н. Г. Пучкова. Он стартует 24, а завершится 29 августа, соперники армейцев и календарь турнира будут опубликованы позже.

Новость по теме В структуре управления СКА произошли изменения