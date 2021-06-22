Форвард ЦСКА: В НХЛ болею за «Айлендерс», там играет мой земляк Семён Варламов

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв рассказал о подготовке к сезону, а также о том, почему в НХЛ болеет за «Нью-Йорк Айлендерс».
«К сезону начал готовиться с середины мая. Катался на льду вместе с самарскими хоккеистами, ну и ОФП занимает большую часть подготовки.
Дебют в КХЛ прошлом сезоне? Опыт в КХЛ открыл мне глаза на мои данные. Я понимаю – чтобы мне чувствовать там себя хорошо, нужно ещё работать и работать. Сейчас очень серьёзно готовлюсь, чтобы постараться закрепиться в лиге. Это цель каждого хоккеиста – играть на высшем уровне.
В НХЛ болею за «Айлендерс», там играет мой земляк Семён Варламов. Хотелось бы, чтобы Кубок Стэнли побывал и в Самаре, много молодых ребят в этом городе горят желанием играть на как можно более высоком уровне, это был бы для них праздник», – цитирует Мингачёва официальный сайт ЦСКА.
- 22 июня 2021
-
19:43
-
19:10
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:45
-
17:33
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
15:40
-
15:22
-
15:03
-
14:48
-
14:28
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:38
-
12:21
-
12:05
-
11:37
-
11:05
-
10:42
-
10:27
-
10:15
-
09:56
-
09:40
-
09:15
-
08:53