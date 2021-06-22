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Форвард ЦСКА: В НХЛ болею за «Айлендерс», там играет мой земляк Семён Варламов

Форвард ЦСКА: В НХЛ болею за «Айлендерс», там играет мой земляк Семён Варламов
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Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв рассказал о подготовке к сезону, а также о том, почему в НХЛ болеет за «Нью-Йорк Айлендерс».

«К сезону начал готовиться с середины мая. Катался на льду вместе с самарскими хоккеистами, ну и ОФП занимает большую часть подготовки.

Дебют в КХЛ прошлом сезоне? Опыт в КХЛ открыл мне глаза на мои данные. Я понимаю – чтобы мне чувствовать там себя хорошо, нужно ещё работать и работать. Сейчас очень серьёзно готовлюсь, чтобы постараться закрепиться в лиге. Это цель каждого хоккеиста – играть на высшем уровне.

В НХЛ болею за «Айлендерс», там играет мой земляк Семён Варламов. Хотелось бы, чтобы Кубок Стэнли побывал и в Самаре, много молодых ребят в этом городе горят желанием играть на как можно более высоком уровне, это был бы для них праздник», – цитирует Мингачёва официальный сайт ЦСКА.

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