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Юусо Хиетанен подписал контракт с «Амбри-Пиотта»

Юусо Хиетанен подписал контракт с «Амбри-Пиотта»
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Финский защитник Юусо Хиетанен продолжит карьеру в «Амбри-Пиотта», сообщает официальный сайт швейцарского клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Последние шесть сезонов хоккеист провёл в московском «Динамо». В предыдущем сезоне защитник сыграл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф у защитника один гол в десяти встречах.

«Юусо – это защитник с большим опытом, с отличным катанием и отличным видением игры. Это очень хорошо для игрока обороны. Он в состоянии внести свой вклад в действиях в атаке. Мы очень рады, что достигли соглашения с Юусо, потому что, помимо бесспорных хоккейных качеств, он принесёт в клуб много харизмы», – цитирует спортивного директора «Амбри-Пиотты» Пауло Дука официальный сайт клуба.

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