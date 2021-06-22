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Бывший гендиректор «Торпедо» объявлен в розыск

Бывший гендиректор «Торпедо» объявлен в розыск
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Бывший генеральный директор нижегородского «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск, так как не явился на судебное заседание.

Сообщается, что Голубовский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, бывших гендиректора, исполнительного директора и заместителя директора по финансам обвиняют в присвоении 17 млн рублей средств клуба.

«Сегодня выносили приговор, он объявлен в розыск, так как не явился на заседание», – цитирует ТАСС пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно данным картотеки суда, заседание по делу бывшего топ-менеджера «Торпедо» откладывалось более 20 раз, в последние два раза – 10 и 17 июня – из-за неявки подсудимого. Очередное заседание было назначено на 22 июня.

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