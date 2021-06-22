Бывший гендиректор «Торпедо» объявлен в розыск

Бывший генеральный директор нижегородского «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск, так как не явился на судебное заседание.
Сообщается, что Голубовский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, бывших гендиректора, исполнительного директора и заместителя директора по финансам обвиняют в присвоении 17 млн рублей средств клуба.
«Сегодня выносили приговор, он объявлен в розыск, так как не явился на заседание», – цитирует ТАСС пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Согласно данным картотеки суда, заседание по делу бывшего топ-менеджера «Торпедо» откладывалось более 20 раз, в последние два раза – 10 и 17 июня – из-за неявки подсудимого. Очередное заседание было назначено на 22 июня.
- 22 июня 2021
-
20:34
-
20:11
-
19:43
-
19:10
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:45
-
17:33
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
15:40
-
15:22
-
15:03
-
14:48
-
14:28
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:38
-
12:21
-
12:05
-
11:37
-
11:05
-
10:42
-
10:27
-
10:15
-
09:56
-
09:40