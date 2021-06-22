Галлан: был очень рад увидеть состав «Рейнджерс»

Новый главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан дал первое интервью в качестве наставника «Рейнджерс».



«Думаю, что у «Рейнджерс» действительно очень хороший состав. Когда смотришь на команду и видишь молодых игроков, талант ветеранов, которые у нас есть, понимаешь: они просто команда, готовая сделать ещё один шаг.



Я стану учитывать тот опыт, который наработал в своих командах в прошлом. Будем ставить систему игры на первое место и готовиться день за днём к новому матчу.



Мы собираемся посмотреть, что произойдёт. Я не намереваюсь думать о том, что было в прошлом с командой. Мы переворачиваем страницу, движемся вперёд. Когда мне представилась возможность быть назначенным главным тренером этой команды, был очень рад увидеть наш состав. И я знаю, что мы сделаем большой шаг, и, надеюсь, это действительно большой шаг», – цитирует Галлана The Athletic.