Генменеджер «Рейнджерс» рассказал о возможной перестройке состава после назначения Галлана

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри рассказал о возможной перестройке состава после назначения Жерара Галлана на пост главного тренера «Рейнджерс».
«Трудно не смотреть на эти плей-офф и не замечать физическую силу, энергию, усилия, интенсивность, которые требуются для успеха. Нам, безусловно, нужно будет играть таким образом, чтобы добиться успеха в регулярном сезоне и в плей-офф.
Мы всегда ищем способы улучшить состав и добавить элементы, как и каждая команда в лиге. И каждая команда в лиге смотрит плей-офф. Мы все хотим, чтобы против нас играли более сильные игроки, и мы ничем не отличаемся от них», — цитирует Друри The Athletic.
Напомним, по итогам регулярного сезона-2020/2021 «Рейнджерс» занял пятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
- 22 июня 2021
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