Форвард «Айлендерс» Сизикас: завтра вы увидите другую команду

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас поделился ожиданиями от шестой игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Предыдущую встречу выиграла «Тампа» со счётом 8:0.



«Вы просыпаетесь сегодня утром, и это новый день. Завтра вечером вы увидите другую команду.



Мы знаем, что мы хорошая команда. Неважно, что говорят во всём мире», — цитирует Сизикаса журналист Брайан Комптон в «Твиттере».



В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.