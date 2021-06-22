Форвард «Айлендерс» Сизикас: завтра вы увидите другую команду
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Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас поделился ожиданиями от шестой игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Предыдущую встречу выиграла «Тампа» со счётом 8:0.
«Вы просыпаетесь сегодня утром, и это новый день. Завтра вечером вы увидите другую команду.
Мы знаем, что мы хорошая команда. Неважно, что говорят во всём мире», — цитирует Сизикаса журналист Брайан Комптон в «Твиттере».
В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.
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