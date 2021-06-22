Разин объявил в «Инстаграме» о возвращении Няттинена в «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» рассказал о планах предсезонной подготовки команды к чемпионату-2021/2022.
«Дорогие болельщики! Скоро команда выходит из отпуска. 12-14 июля — медицинское обследование. С 15 числа начнётся тяжелая работа. На предсезонке запланировано 10 игр.
На данный момент формирование команды почти завершено. Вратарская бригада полностью сохранилась.
Сильно изменится линия защиты. Будет много молодых и перспективных ребят. Надеюсь, большая конкуренция позволит стабильно провести сезон в обороне.
Основной костяк нападающих останется с прошлого сезона. Эту линию мы постарались точечно усилить, пригласив хоккеистов на места ушедших ребят.
В то же время селекция среди нападающих не прекращается. Если на рынке появится хороший центральный (с любым паспортом), мы постараемся с ним договориться, естественно, в рамках нашего бюджета.
На первые два сбора поедет 6 пятёрок. 3 хоккеиста из ВХЛ с просмотровыми контрактами, двоих мы берём в аренду, 5 лимитчиков (ребята 2001-2002 года рождения) и 4 легионера. Пятый — Йоонас Няттинен — присоединится к нам в августе (с ним есть договорённость, в ближайшее время подпишем контракт). До встречи в новом сезоне!» — написал Разин.
- 22 июня 2021
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