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Барзал оштрафован за удар клюшкой защитника «Тампы» Рутты

Барзал оштрафован за удар клюшкой защитника «Тампы» Рутты
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал оштрафован на $ 5 тыс. — максимально допустимую сумму — за удар клюшкой Яна Рутты из «Тампа-Бэй», сообщает Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Напомним, в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.

В самом конце второго периода, при счёте 6:0 в пользу «Лайтнинг», центральный нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал ударил клюшкой чешского защитника хозяев Яна Рутту, после чего получил штраф 5+10 минут.

Следующий матч команд состоится 24 июня в 3:00 мск.

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