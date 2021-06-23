20-летний Кофилд повторил клубное достижение Суббэна в плей-офф НХЛ 11-летней давности

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти. Для 20-летнего Кофилда заброшенная шайба стала третьей в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В общей сложности американский форвард принял участие в 14 матчах, в которых набрал 8 (3+5) очков.
Таким образом Коул повторил клубное достижение защитника Пи-Кея Суббэна в плей-офф НХЛ 11-летней давности. В 2010 году канадский защитник также набрал 8 очков в розыгрыше Кубка Стэнли, что до настоящего момента являлось лучшим достижением за последние 11 лет для новичков «Монреаля» в плей-офф.
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