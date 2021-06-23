Х. Седин: для нас большая часть вернуться в «Кэнакс»

Шведский экс-хоккеист Хенрик Седин поделился мнением о назначении его и брата Даниэля Седина на пост специального советника генерального директора «Ванкувер Кэнакс» Джима Беннинга.
«Мы благодарны возможности внести свой вклад в команду, о которой мы так заботимся. Город и болельщики очень заботятся об этой команде. Как мы уже говорили, быть частью семьи «Кэнакс» было лучшим временем в нашей жизни. Для нас большая честь вернуться, и мы сделаем всё возможное, чтобы учиться и способствовать успеху этой команды», – цитирует Хенрика Седина официальный сайт клуба.
Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс». После завершения карьеры клуб вывел из обращения номера хоккеистов.
Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).
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