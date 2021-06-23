Д. Седин: всегда думали, что хотели бы участвовать в деловой части хоккея

Шведский экс-хоккеист Даниэль Седин поделился мнением о назначении его и брата Хенрика Седина на пост специального советника генерального директора «Ванкувер Кэнакс» Джима Беннинга.



«Когда мы завершили игровую карьеру, всегда думали, что когда-нибудь хотели бы участвовать в деловой части хоккея. Нам ещё многому предстоит научиться, но мы взволнованы и готовы к такой возможности. В этой команде одни из лучших молодых игроков в НХЛ, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы поддержать «Кэнакс» и достичь наших целей», – цитирует Даниэля Седина официальный сайт клуба.



Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс». После завершения карьеры клуб вывел из обращения номера хоккеистов.



Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

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