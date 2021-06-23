Член совета ИИХФ Петр Бржиза поделился ожиданиями от ЧМ-2023, который пройдёт в Петербурге

Член совета Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею – 2023, который пройдёт в России.



«Мы все с нетерпением ждём чемпионата мира в Санкт-Петербурге в 2023 году. Турнир будет проведён в совершенно новом уникальном ледовом дворце и, как всегда бывает на турнирах в России, станет большим праздником мирового хоккея.



На ближайшие годы также запланировано проведение молодежного, юниорского и женского чемпионатов мира. Россия славится хорошей организацией турниров и тёплым гостеприимством, при котором все команды чувствуют себя комфортно.



Как игрок и позднее как руководитель и чиновник, я всегда испытывал не только большое уважение к качеству национальных сборных России по хоккею, но и большую признательность за верность России этому виду спорта, которую можно почувствовать практически на каждом шагу.



Я рад, что говорю по-русски, потому что это также помогает мне понимать, насколько глубоко и эмоционально любят хоккей в России. Кроме того, это помогает заводить прекрасных хоккейных друзей, и каждый визит в Россию доставляет мне удовольствие», – цитирует Бржизу ТАСС.

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