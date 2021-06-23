Котканиеми: соглашусь с Судзуки, что «Монреаль» провёл стабильно все 60 минут

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Коткантеми поделился мнением о победе над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (4:1, 3-2).

«Я соглашусь с Судзуки, что мы провели стабильно все 60 минут. Все четыре звена выглядели красиво. Мы хорошо играли как команда, поэтому добились успеха», – цитирует Коткантеми официальный сайт НХЛ на русском языке.

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.