Тротц – о поражении 0:8: к Сорокину и Варламову не может быть никаких претензий

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что в поражении со счётом 0:8 от «Тампы-Бэй Лайтнинг» в пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли нет вины голкиперов.

«К нашим голкиперам не может быть никаких претензий. Вратари были нашим хребтом на протяжении всего сезона, и глядя на то, какие шайбы залетали в их ворота, можно было им посочувствовать, а никак не обвинять. И Семён, и Илья сражались как могли, а Варли даже рвался в бой повторно, когда во втором периоде Илья получил небольшую травму», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в составе «Айлендерс» выступают два российских голкипера: Илья Сорокин и Семён Варламов.

Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.