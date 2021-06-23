Тротц – о поражении 0:8: к Сорокину и Варламову не может быть никаких претензий
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что в поражении со счётом 0:8 от «Тампы-Бэй Лайтнинг» в пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли нет вины голкиперов.
«К нашим голкиперам не может быть никаких претензий. Вратари были нашим хребтом на протяжении всего сезона, и глядя на то, какие шайбы залетали в их ворота, можно было им посочувствовать, а никак не обвинять. И Семён, и Илья сражались как могли, а Варли даже рвался в бой повторно, когда во втором периоде Илья получил небольшую травму», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в составе «Айлендерс» выступают два российских голкипера: Илья Сорокин и Семён Варламов.
Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.
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