Тротц — о 0:8 от «Тампы»: вы удивитесь, но в игре «пять на пять» мы не сильно уступили

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц ответил на вопрос, что нужно сделать команде перед шестой игрой, чтобы выиграть.

«Думаю, в прошлой встрече соперники остались собой довольны. В отличие от нас. Но в том-то и дело, что работа над ошибками в нашем случае является элементарной. В чём наши козыри? В жёсткой, строгой, дисциплинированной игре, с минимумом потерь и минимумом удалений. Присутствовало это вчера? Нет. Должно присутствовать завтра? Конечно. Мы три гола пропустили в меньшинстве, три – в результате рикошетов от наших игроков. Уберите их – и что останется? Вы, возможно, удивитесь, но в игре «пять на пять» мы не так уж сильно уступили сопернику», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.



Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.



Напомним, в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.