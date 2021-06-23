Плющев: давайте скажем честно: российский хоккей может пойти по пути футбола

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о проблемах в российском хоккее.
«Изучил вчера прессу, над сборной России по футболу многие насмехаются и ставят хоккей, где на чемпионате мира мы проиграли первой по рейтингу стране, а не десятой, как в случае с Данией, чуть ли не в пример. На мой взгляд, это поверхностный подход. Да, очередной провал нашей сборной по футболу – закономерный, с двумя с половиной мастерами – Головиным, Миранчуком и Дзюбой – у страны нет шанса что-то выиграть. Но давайте скажем честно: российский хоккей может пойти по пути футбола.
Мы, люди хоккея, тяжело переживаем деградацию нашего «мяча». Молодёжь, наверное, удивится, но полвека назад сборная мира наполовину состояла из советских хоккеистов, да и в сборной мира по футболу три позиции занимали наши легенды – Яшин, Воронин и Стрельцов. То есть тогда наша страна действительно была не только хоккейной, но и футбольной.
Что произошло? На мой взгляд, все наши проблемы начались, когда внутри футбола и отчасти внутри хоккея произошёл разрыв – образовались лиги, они начали перетягивать одеяло с федерациями, возник конфликт интересов. Система разрушилась, как следствие, начали страдать и клубы, и сборные.
Посмотрите на нашу футбольную Премьер-Лигу. Сначала она зачем-то перешла на систему «осень – весна», затем смягчила лимит на легионеров до уровня «8+17». Как итог – потеряны система подготовки, школа, вся стержневая центральная ось «защитник — опорник — атакующий полузащитник – форвард» в большинстве клубов представлена иностранцами. В сборной, по сути, играть некому.
К сожалению, постепенно идём по этому пути и в хоккее. Все переживали недавнее поражение канадцам, но давайте быть объективными: с центральной линией Морозов – Воронков – Карнаухов – Каменев и победа в группе – хороший результат. Ведь все четыре этих молодых центра на чемпионате мира только дебютировали, а в своих клубах они в лучшем случае выводят на лёд вторые-третьи звенья. Да, завтра с ними сборная может стать сильнее, но сегодня на уровне чемпионата мира они сделали всё, что могли», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
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