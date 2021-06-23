Сизикас — о 0:8 от «Тампы»: то, что произошло, ничуть не забавно, но это не конец света

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас поделился ожиданиями от шестого полуфинального матча Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2-3).

«Нам нужно бережнее обращаться с шайбой. Именно после наших потерь «Тампа» генерировала большинство своих моментов. Соперники умеют мгновенно переходить из обороны в атаку, но если мы не будем часто ошибаться, у них просто не возникнет столько шансов.



То, что произошло, ничуть не забавно, но это не конец света. Мы возвращаемся домой, где всегда выступаем хорошо, и должны доказать, что можем играть намного лучше», – цитирует Сизикаса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.



Напомним, в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.