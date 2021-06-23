Эберле вспомнил, как в прошлом году «Айлендерс» уступил «Тампе» 2:8 в первом матче серии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле вспомнил начало прошлогодней серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», где в первом матче «Айлендерс» уступили 2:8.
«Это было суровое поражение, но оно не выбило нас из колеи. Мы продолжали бороться. То, что случилось в понедельник, печально, но уже в прошлом. Неважно, проиграл ты 0:8 или уступил в овертайме, надо двигаться дальше», – цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.
Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.
Напомним, что в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.
- 23 июня 2021
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