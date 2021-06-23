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Барри Тротц вспомнил полуфинал с «Тампой» в 2018-м, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли

Барри Тротц вспомнил полуфинал с «Тампой» в 2018-м, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц вспомнил, как с «Вашингтон Кэпиталз» проигрывал 2-3 «Тампе-Бэй Лайтнинг», а в итоге выиграл Кубок Стэнли.

«Кто ждал, что мы получим 0:8? Никто. Но спорт как раз и прекрасен своей непредсказуемостью. Взять ту серию «Вашингтона» с «Тампой» – она то уж точно не развивалась так, как я ожидал. Я думал, раз мы выиграли два первых матча в Тампе, то теперь надо выиграть два на своем льду – и дело в шляпе. А мы проиграли три раза подряд.

Но когда нас уже списали со счетов, взяли и перевернули ход серии… Ребята, это плей-офф. Третий раунд. Каждый хочет сделать последний шаг к финалу. Мы знаем наши козыри: строгая игра с минимумом ошибок, силовое давление, дисциплина. Завтра выложим всё, что у нас осталось», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.

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