Форвард ЦСКА Ртищев: следующий сезон должен стать ударным для всех команд вертикали

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев поделился мнением о прошлом сезоне.



«Что касается ЦСКА, то команда была в шаге от победы, провела классный сезон — и регулярку, и плей-офф. К сожалению, не получилось обойти «Авангард». Наверное, не хватило в каких-то моментах хладнокровия, может, удачи в реализации. Но в любом случае всё впереди и для ЦСКА, и для «Звезды», уверен, что мы добьёмся побед во всех лигах.



Ожидания от следующего сезона? Он должен стать ударным как для меня лично, так и для всех команд вертикали ЦСКА. Здесь собраны лучшие специалисты — начиная от массажистов и техников и заканчивая главными тренерами. Ожидания наилучшие, думаю, всё получится, сформируется отличный коллектив, и мы пойдём потихоньку за кубком», — приводит слова Ртищева официальный сайт ЦСКА.



В минувшем сезоне ЦСКА в финале Кубка Гагарина потерпел поражение в серии с «Авангардом» со счётом 2-4.

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