Аналитик NHL Network: то, что делает Кучеров, неслыханно. Это просто ошеломляет

Спортивный журналист, аналитик NHL Network Кевин Уикс поделился мнением о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
Уикс удивлён, почему никто не говорит о форварде больше. Рассуждая о Кучерове, журналист упомянул Кевина Дюранта и Майкла Джордана. Единственный сравнимый с форвардом — член Зала славы Петер Форсберг, лидировавший в плей-офф-2002 по набранным очкам за «Колорадо Эвеланш» после того, как пропустил сезон из-за операции на селезёнке. Форсберг набрал 27 очков, а «Колорадо» уступил в полуфинале «Детройт Ред Уингз».
«То, что делает Кучеров, неслыханно. Это просто ошеломляет.
Сравнение с Могильным? Ты никогда не сможешь прочитать, что он собирается делать. Я думаю, Могильный заслуживает места в Зале славы. Посмотрите в YouTube, как он забил 76 голов за «Баффало», — он довёл голы в «домик» до автоматизма. Возвращаясь к Кучерову — когда он набрал 128 очков в сезоне-2018/2019 — все видели скоростные прорывы, его способность манипулировать защитой. Я помню, как Патрик Кейн говорил, что любит смотреть, как играет Кучеров. А Кейн считается лучшим американским хоккеистом. Когда он так говорит, ты всё понимаешь», — приводит слова Уикса The Athletic.
- 23 июня 2021
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