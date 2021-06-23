Ларионов: у Кучерова есть личность свободно мыслящего игрока. Это дар

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров идеально подошёл бы его хоккейному чутью и творчеству.



«Вы же не хотите смотреть, как роботы играют в хоккей. Вы хотите, чтобы хоккеисты играли в хоккей, и в этом вся суть Кучерова. Вы не можете изменить это, сказав ему, что есть только один путь: «Ты должен идти этим путём». Это не железнодорожный путь, идущий по прямой. Кучеров делает нечто, что невозможно остановить. Вы пытаетесь преследовать этого парня, пытаетесь выставить игрока против него, но, когда рядом с ним есть хоккеисты, такие как Пойнт, Стэмкос или Хедман, они могут делать потрясающие вещи, перемещая шайбу и за доли секунды принимая решения, которых никто не ожидает.

Кучеров будто бы в группе, которая играет свою музыку. Каждый парень в группе работает над созданием шедевра.

Это новое поколение российских игроков. У него есть личность свободно мыслящего игрока, который учится игре на лету. Он высвобождается каждую ночь, демонстрирует свои навык. Это дар. Я не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить. Вы говорите о Кросби — возможно, он близок к нему в расцвете сил. А Кросби — универсальный игрок», — приводит слова Ларионова The Athletic.