«Омские Крылья» заключили три пробных контракта, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Нападающие Дмитрий Соколов, Николай Майоров и Руслан Господынько подписали пробные контракты ВХЛ и начнут предсезонную подготовку в составе «Омских Крыльев».
Дмитрий Соколов — воспитанник омского хоккея, выступал за «Омских Ястребов» в МХЛ, а в 2015 году перебрался за океан. На драфте НХЛ в 2016 году форвард был выбран «Миннесотой Уайлд» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провёл 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков при показателе полезности "+3".
Николай Майоров — воспитанник тюменского и югорского хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал за «Алтай» в сезоне-2018/2019 (58 матчей, 42 (24+18) очка). Последние два сезона Майоров провёл за океаном, сыграл в USHL 89 матчей, забросил 41 шайбу, отдал 27 результативных передач.
Руслан Господынько — выпускник школы «Металлурга». В первенстве форвард сыграл за команды 2000 и 2001 года рождения 173 матча, набрал 251 (130+121) очко. Последние три сезона Господынько провёл в молодёжной команде «Стальные Лисы». Всего в МХЛ у нападающего 181 матч, 45 шайб и 54 передачи при показателе полезности "+39".
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