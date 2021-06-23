Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Омские Крылья» заключили три пробных контракта

«Омские Крылья» заключили три пробных контракта
Комментарии

«Омские Крылья» заключили три пробных контракта, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Нападающие Дмитрий Соколов, Николай Майоров и Руслан Господынько подписали пробные контракты ВХЛ и начнут предсезонную подготовку в составе «Омских Крыльев».

Дмитрий Соколов — воспитанник омского хоккея, выступал за «Омских Ястребов» в МХЛ, а в 2015 году перебрался за океан. На драфте НХЛ в 2016 году форвард был выбран «Миннесотой Уайлд» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провёл 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков при показателе полезности "+3".

Николай Майоров — воспитанник тюменского и югорского хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал за «Алтай» в сезоне-2018/2019 (58 матчей, 42 (24+18) очка). Последние два сезона Майоров провёл за океаном, сыграл в USHL 89 матчей, забросил 41 шайбу, отдал 27 результативных передач.

Руслан Господынько — выпускник школы «Металлурга». В первенстве форвард сыграл за команды 2000 и 2001 года рождения 173 матча, набрал 251 (130+121) очко. Последние три сезона Господынько провёл в молодёжной команде «Стальные Лисы». Всего в МХЛ у нападающего 181 матч, 45 шайб и 54 передачи при показателе полезности "+39".

Новость по теме
«Авангард» объявил о названии фарм-клуба в ВХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021