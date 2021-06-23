Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон завершил карьеру

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон объявил о завершении игровой карьеры, сообщается на официальном сайте команды.



В феврале стало известно, что 34-летний швед пропустит остаток сезона из-за травмы колена.



В НХЛ хоккеист провёл 12 сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис». В сезоне-2018/2019 Гуннарссон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз».

Всего в лиге он сыграл 629 матчей и набрал 138 (30+108) очков при показателе полезности «+55».

В конце февраля шведский хоккеист получил повреждение во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3). Он покинул лёд с помощью партнёров по команде и не вернулся в игру.