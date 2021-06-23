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Ледди: игроки «Айлендерс» очень сильно уважают Ламорелло

Ледди: игроки «Айлендерс» очень сильно уважают Ламорелло
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ник Ледди поделился мнением о генеральном менеджере команды Лу Ламорелло. 78-летний функционер стал лауреатом премии «Джим Грегори Эворд» как лучший генменеджер минувшего регулярного сезона в НХЛ.

«Всё это говорит о том, какой это выдающийся человек, что он может дать клубу и команде. Уважение, которое он заслужил и которое передаётся его командам, замечательно его характеризует. Мы все очень сильно уважаем его», — приводит слова Ледди официальный сайт НХЛ на русском языке.

В регулярном чемпионате «Айлендерс» Ламорелло заняли четвёртое место в Восточном дивизионе. В плей-офф команда из Нью-Йорка дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где сейчас сражается с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и проигрывает действующему чемпиону НХЛ (2-3).

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