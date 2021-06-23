Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки и Лемье

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«У него особенное видение, когда он знает, кто ещё находится на льду. Гретцки, Марио Лемье, Кросби, наряду с другими такими же игроками последнего времени, обладают тем шестым чувством, которое позволяет делать пасы, которые другие делать не могут», — приводит слова Боумэна The Athletic.
В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров восьмой раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал три результативные передачи в одной встрече, повторив достижение Адама Оутса, Яромира Ягра и Марио Лемье. Рекорд в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (28), второе место занимает Марк Мессье (12), а топ-3 замыкают Пол Коффи и Даг Гилмор (по 11).
- 23 июня 2021
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