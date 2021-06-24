Пойнт продлил голевую серию в плей-офф до 9 матчей, открыв счёт в 6-й игре с «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0. В серии ведут хоккеисты «Лайтнинг» — 3-2.

На 16-й минуте второго периода 25-летний канадский форвард «Тампы» Брейден Пойнт открыл счёт в матче, поразив ворота Семёна Варламова. Результативная передача на счету нападающего Энтони Чирелли. Таким образом, Пойнт продлил свою голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр.

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Пойнт является вторым по результативности в текущем плей-офф. На его счету 19 (14+5) очков в 17 играх при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.