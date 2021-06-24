Судьбу шестого матча «Айлендерс» и «Тампы» решит овертайм. «Молнии» упустили счёт 2:0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился третий период, счёт равный – 2:2. В серии ведут хоккеисты «Лайтнинг» — 3-2.

Таким образом, судьбу шестого матча решит овертайм. На 16-й минуте первого периода 25-летний канадский форвард «Тампы» Брейден Пойнт открыл счёт в матче, поразив ворота Семёна Варламова. Пойнт продлил свою голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр.

В середине второго периода Энтони Чирелли удвоил преимущество гостей, сделав счёт 2:0. Однако ещё до перерыва Джордан Эберле возродил интригу в матче, отыграв одну шайбу. А в середине третьего периода Скотт Мэйфилд сравнял счёт во встрече, переведя игру в овертайм.