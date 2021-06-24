Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли

«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли
Комментарии

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 22 сейва из 24 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в игре не принимал.

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров сыграл всего 0.46, игрок вынужден был покинуть площадку из-за травмы. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 22.47 не совершил результативных действий и заработал показатель полезности «0».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
24 июня 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Чирелли) – 16:02' (5x5)   0:2 Чирелли (Палат, Пойнт) – 32:36' (5x5)   1:2 Эберле (Барзал, Грин) – 34:22' (5x5)   2:2 Мейфилд (Барзал, Пелеч) – 51:16' (5x5)   3:2 Бовиллье – 61:08' (5x5)

Решающий, седьмой матч полуфинальной серии пройдёт 26 июня.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021