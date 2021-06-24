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Болельщики «Айлендерс» закидали лёд пивными банками после победы над «Тампой»

Болельщики «Айлендерс» закидали лёд пивными банками после победы над «Тампой»
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На стадионе «Нассау Колизеум» прошёл шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 2-й минуте овертайма форвард «Айлендерс» Энтони Бовиллье забросил победную шайбу, а «Нью-Йорк» сравнялся с «Тампой» в серии – 3-3.

После гола Бовиллье болельщики «Айлендерс», празднуя победу, закидали лёд пивными банками. Видео момента можно посмотреть здесь.

В составе победителей кроме Бовиллье заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Российский голкипер Семён Варламов совершил 22 сейва из 24 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в игре не принимал.

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров сыграл всего 0.46, игрок вынужден был покинуть площадку из-за травмы. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 22.47 не совершил результативных действий и заработал показатель полезности «0».

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