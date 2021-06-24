Стэмкос рассказал, как арбитры объяснили решение не удалять Мейфилда за эпизод с Кучеровым

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения в шестом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3) рассказал, как арбитры объяснили ему своё решение не удалять защитника «островитян» Скотта Мейфилда за эпизод с Никитой Кучеровым. В начале первого периода американский защитник ударил россиянина клюшкой, после чего Никита завершил игру.

«Момент с Кучем судья не увидел, а соперник хотел нанести подлый и дешёвый удар. Арбитры сказали, что не посчитали этот удар умышленным. Они не могут посмотреть повтор момента, как мы. Мы должны биться, несмотря ни на что. Что есть, то есть. Мы не собираемся жаловаться на судейство, сейчас с этим уже ничего не поделаешь, будем фокусироваться на следующем матче», – сказал Стэмкос.