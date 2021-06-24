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Купер прокомментировал травму Никиты Кучерова в шестом полуфинальном матче с «Айлендерс»

Купер прокомментировал травму Никиты Кучерова в шестом полуфинальном матче с «Айлендерс»
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Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского форварда Никиты Кучерова в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 3-3).

«Не могу подтвердить, что судьи сказали, что хит на Кучерове был неумышленным. Просто не знаю, говорили они про это или нет. Но было бы странно говорить о неумышленности… Мне кажется, что в правилах нет этого, что толчок в спину должен быть умышленным. Знаю только, что всё случилось рядом с одним из судей, однако он этого не увидел. Двигаемся дальше», – сказал Купер на пресс-конференции.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

«Мейфилд был зверем», «Он умышленно ломал Кучерова». Американская пресса – о травме Никиты «Мейфилд был зверем», «Он умышленно ломал Кучерова». Американская пресса – о травме Никиты
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