Купер прокомментировал травму Никиты Кучерова в шестом полуфинальном матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского форварда Никиты Кучерова в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 3-3).

«Не могу подтвердить, что судьи сказали, что хит на Кучерове был неумышленным. Просто не знаю, говорили они про это или нет. Но было бы странно говорить о неумышленности… Мне кажется, что в правилах нет этого, что толчок в спину должен быть умышленным. Знаю только, что всё случилось рядом с одним из судей, однако он этого не увидел. Двигаемся дальше», – сказал Купер на пресс-конференции.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.