Стэмкос: потерять Кучерова в начале игры – это отстой

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о травме российского форварда Никиты Кучерова в самом начале шестого полуфинального матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3).
«Куча нельзя заменить. Он проводит невероятный плей-офф, в атаке он просто убийственный. Мы создавали хорошие моменты, Палат неплохо его подменил при игре в большинстве, но потерять Куча в начале игры – это отстой. Впрочем, ребята бились, мы играли при недокомплекте, дали себе шанс на победу, но сегодня у нас не получилось», – сказал Стэмкос на пресс-конференции.
В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.
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