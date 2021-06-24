Купер – о Кучерове: когда теряешь игрока такого калибра, требуется коллективное усиление

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3).

«Когда теряешь игрока подобного калибра, как Кучеров, требуется коллективное усилие. И у меня нет никаких вопросов к ребятам. Они совершенно верно отреагировали на ситуацию, наша игра оставалась такой, как мы планировали. Мы делали, что должны были делать, не было никакой паники. Да, в конце мы совершили пару ошибок, стрельнули сами себе в ногу, но такое могло произойти в любом случае», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.