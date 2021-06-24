Хедман: давно не играли седьмые матчи, но у нас будет преимущество своего льда

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).

«Мы давно не играли седьмые матчи, но у нас будет преимущество своего льда, и мы намерены его использовать. Если мы хотим стать лучшей командой лиги, нас не должны смущать подобные расклады», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следущая встреча состоится 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.