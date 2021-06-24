Джон Купер поделился ожиданиями от седьмого полуфинального матча с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от седьмого полуфинального матча Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).

«Я не сомневаюсь, что ребята в любом случае отдадут на льду всё, что у них есть. Да, мы не играли седьмые матчи ни в прошлом году, ни в нынешнем. Но мы через многое проходили. Бывали случаи, когда мы не заканчивали серию, когда могли, но делали это в следующей встрече. К счастью, сейчас у нас тоже есть такая возможность. Надо её использовать», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.