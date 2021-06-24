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Пойнт: возможно, в третьем периоде «Айлендерс» превосходили нас

Пойнт: возможно, в третьем периоде «Айлендерс» превосходили нас
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился мнением о шестой полуфинальной встрече Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3).

«Возможно, в третьем периоде соперник превосходил нас в скорости и владении шайбой. Нередко бывало, что мы отбирали шайбу и сразу теряли её обратно. Это, конечно, отнимало силы», – цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

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