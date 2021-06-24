Заменивший Кучерова в звене с Пойнтом и Палатом Чирелли рассказал о совместной игре

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли, заменивший российского форварда Никиту Кучерова в звене с Брейденом Пойнтом и Ондржеем Палатом в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал взаимодействие с партнёрами (2:3 ОТ, 3-3).

«В регулярном чемпионате у нас был опыт совместной игры. Пойнт и Палат большие мастера, которые не просто играют в комбинационный хоккей, но и активно борются за шайбу. С ними очень легко играть», – цитирует Чирелли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.



В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале, в овертайме, обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.