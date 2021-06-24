Тротц: мне нравится характер, который есть у нас в раздевалке

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 3-3).

«Мне нравится наш коллектив, и тот характер, который есть у нас в раздевалке. И очень важно, что мы играли дома, в этом здании, перед своими болельщиками. Мы знаем и понимаем, что эта победа для них важнее всего на свете», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.