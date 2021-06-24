Основатель «Тампы» Эспозито остался недоволен судейством в шестом матче с «Айлендерс»

Основатель «Тампы-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито, комментировавший шестой полуфинальной матч Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», остался недоволен судейством (3:2 ОТ, 3-3).



«Невероятно ужасное, ужасное удаление. Они оба идут на шайбу, Сергачёв оказался чуть сильнее Барзала, и тот упал. И при этом судьи пропустили толчок в спину от Мейфилда. О боже… Думаю, Крис Ли не будет судить финал», — сказал Эспозито по ходу трансляции матча.

Видео удаления Сергачёва можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В следующем матче команды сыграют в Тампе 26 июня в 3:00 мск.



В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.