В тренерском штабе «Омских Ястребов» произошли изменения

«Омские Ястребы» обьявили об изменении тренерского штаба на официальном сайте команды.
В новом сезоне клуб, выступающий в МХЛ, возглавит Виталий Черночуб, помогать ему будут Александр Гуляев, Игорь Земляной и Андрей Евстафьев, тренером вратарей останется Дмитрий Агеев, физической подготовкой «ястребов» займётся Сергей Пранкевич.
Виталий Черночуб с прошлого сезона входил в штаб «Омских Ястребов». Ранее специалист возглавлял «Авангард»-2004 в Первенстве России и стал чемпионом среди команд U-17.
Александр Гуляев с 2019 года работал в Хоккейной Академии «Авангард», в прошедшем сезоне возглавил «Авангард»-2004, с которым выиграл Первенство России в регионе «Урал – Западная Сибирь», а затем и финальный турнир.
Игорь Земляной работает в тренерском штабе «Омских Ястребов» с 2009 года, с 2015 до 2017 года был главным тренером молодёжной команды.
Андрей Евстафьев вошёл в тренерский штаб «Омских Ястребов» в сезоне 2020/2021, отвечал за работу с защитниками. В МХЛ также был наставником «Сибирских Снайперов» и «Кузнецких Медведей», работал тренером новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.
Дмитрий Агеев занимается подготовкой вратарей в системе «Авангарда» с 2016 года.
Сергей Пранкевич – четырёхкратный призёр чемпионатов Европы по шорт-треку, с 2019 года работает в системе «Авангарда» тренером по физической подготовке.
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