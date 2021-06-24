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Фёдор Беляков подписал однолетний контракт с «Адмиралом»

Фёдор Беляков подписал однолетний контракт с «Адмиралом»
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Защитник Фёдор Беляков подписал контракт с «Адмиралом», сообщает официальный сайт клуба из Владивостока. Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне Беляков стал победителем Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. В составе «Югры» защитник провёл 43 матча в регулярном чемпионате и отдал семь результативных передач. В плей-офф на его счету 20 игр, где он набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Ранее Беляков уже играл в «Адмирале» в сезоне-2014/2015, а также провёл одну игру в чемпионате-2015/2016.

«Фёдор Беляков — любимец местных болельщиков, многие его знают как самоотверженного бойца. В завершившемся сезоне стал чемпионом ВХЛ в составе «Югры». Ему несколько лет принадлежал рекорд КХЛ по заблокированным броскам (сезон-2016/2017), в прошедшем сезоне рекорд побили, это значит, что у Фёдора появилась дополнительная мотивация вновь его преодолеть. Надежный, стабильный защитник», — цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина официальный сайт клуба.

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