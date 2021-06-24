Люк Ричардсон рассказал о настрое «Монреаля» на шестой полуфинальный матч с «Вегасом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, рассказал о настрое команды на шестой полуфинальный матч Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Сейчас мы стараемся придерживаться плана, продолжаем играть в том же стиле, разбираем некоторые моменты и вносим кое-где коррективы. Но ребята — молодцы. У нас есть хороший костяк из ветеранов, которые ведут команду за собой как в раздевалке, так и на льду. Это тоже очень помогает. Сейчас ребята уверены в себе. И мы хотим сохранить их уверенность. Мы не перегружаем их лишней информацией и просто стараемся помочь продолжать делать всё то же самое», — цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Шестая встреча состоится 25 июня в 3:00 мск.
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