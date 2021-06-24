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Гилмор: Кучеров пропустил целый регулярный сезон, но он невероятно хорош. Вы шутите?

Гилмор: Кучеров пропустил целый регулярный сезон, но он невероятно хорош. Вы шутите?
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Член Зала славы и обладатель Кубка Стэнли – 1989 Даг Гилмор прокомментировал игру нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в проходящем Кубке Стэнли – 2021.

«Кучеров пропустил целый регулярный сезон. Но он так хорош, что я задыхаюсь от смеха. Вы шутите?

Пропустить целый чемпионат, вернуться и продолжать доминировать – это безумие. Я никогда не видел ничего подобного.

Игроки, обладающие подобным талантом и навыками, как Кучеров – невероятны. Я не был снайпером – я был распасовщиком – а он умеет и то, и другое. Не думаю, что могу с кем-либо его сравнить», – приводит слова Гилмора The Athletic.

Напомним, Кучеров пропустил регулярный чемпионат-2020/2021 из-за операции на бедре, вернувшись к плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард провёл 17 матчей, набрав 27 (5+22) очков.

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