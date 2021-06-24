Гилмор: Кучеров пропустил целый регулярный сезон, но он невероятно хорош. Вы шутите?

Член Зала славы и обладатель Кубка Стэнли – 1989 Даг Гилмор прокомментировал игру нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в проходящем Кубке Стэнли – 2021.
«Кучеров пропустил целый регулярный сезон. Но он так хорош, что я задыхаюсь от смеха. Вы шутите?
Пропустить целый чемпионат, вернуться и продолжать доминировать – это безумие. Я никогда не видел ничего подобного.
Игроки, обладающие подобным талантом и навыками, как Кучеров – невероятны. Я не был снайпером – я был распасовщиком – а он умеет и то, и другое. Не думаю, что могу с кем-либо его сравнить», – приводит слова Гилмора The Athletic.
Напомним, Кучеров пропустил регулярный чемпионат-2020/2021 из-за операции на бедре, вернувшись к плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард провёл 17 матчей, набрав 27 (5+22) очков.
- 24 июня 2021
-
17:41
-
17:18
-
16:53
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
07:56
-
07:35
-
07:14
-
06:13
-
05:47
-
05:25
-
05:16
-
04:14
-
03:54