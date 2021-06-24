Филиппов стал главным тренером молодёжного «Спартака»
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МХК «Спартак» объявил о назначении главным тренером Александра Филиппова, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».
Последние пять сезонов Филиппов работал ассистентом главного тренера МХК «Спартак» в штабе Владимира Тюрикова.
Помощниками Александра Филиппова в новом тренерском штабе клуба станут воспитанник и экс-нападающий «Спартака» Аркадий Андреев и бывший защитник «Спартака», серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Дмитрий Мегалинский.
Также работу в МХК «Спартак» продолжат тренер вратарей Сергей Голошумов и тренер по физической подготовке Трофим Великий. Видеотренером команды стал бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Дмитрий Черных, отыгравший за «Спартак» три сезона на позиции нападающего.
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