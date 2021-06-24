Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филиппов стал главным тренером молодёжного «Спартака»

Филиппов стал главным тренером молодёжного «Спартака»
Комментарии

МХК «Спартак» объявил о назначении главным тренером Александра Филиппова, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

Последние пять сезонов Филиппов работал ассистентом главного тренера МХК «Спартак» в штабе Владимира Тюрикова.

Помощниками Александра Филиппова в новом тренерском штабе клуба станут воспитанник и экс-нападающий «Спартака» Аркадий Андреев и бывший защитник «Спартака», серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Дмитрий Мегалинский.

Также работу в МХК «Спартак» продолжат тренер вратарей Сергей Голошумов и тренер по физической подготовке Трофим Великий. Видеотренером команды стал бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Дмитрий Черных, отыгравший за «Спартак» три сезона на позиции нападающего.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021