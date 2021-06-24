«Сиэтл» объявил имя первого главного тренера в истории клуба

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» объявил имя первого главного тренера в истории.
Им стал бывший ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол, сообщает официальный сайт «Кракен».
«Ещё со времён работы в Университете Северной Дакоты Дэйв — тренер, который заботится о своих игроках. Иногда послания тренера могут быть размытыми. Игроки хотят понимать, что тренер хочет от них. Дэйв доносит мысли чётко и грамотно, что нравится хоккеистам», — заявил генеральный менеджер «Кракен» Рон Фрэнсис.
«Мы гордимся импульсом, созданным для запуска нашей франшизы. Благодаря невероятной базе фанатов появилась блестящая арена, учебный центр мирового класса и согласие члена Зала славы стать нашим генменеджером. И сегодня — ещё один важный шаг вперёд. Мы приветствуем Дэйва Хэкстола в Сиэтле», — заявил генеральный директор клуба Тод Лейвеке.
Напомним, «Сиэтл» начнёт выступление в НХЛ с сезона-2021/2022. Драфт расширения-2021 состоится 21 июля, в котором «Кракен» выберут по одному игроку из каждой команды лиги для формирования состава, кроме «Вегаса».
- 24 июня 2021
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