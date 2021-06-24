Кузнецов — третий в списке лучших хоккеистов, которых могут обменять в межсезонье

Хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли опубликовал топ из лучших хоккеистов, которых могут обменять в межсезонье-2021. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оказался на третьем месте рейтинга.
Топ-10 рейтинга:
1. Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»),
2. Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»),
3. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»),
4. Конор Гарланд («Аризона Койотс»),
5. Эвандер Кейн («Сан-Хосе Шаркс»),
6. права на Даги Хэмилтона («Каролина Харрикейнз»),
7. Сэм Райнхарт («Баффало»),
8. Джонни Годро («Калгари Флеймз»),
9. Джейк Дебраск («Бостон Брюинз»),
10. Оливер Экман-Ларссон («Аризона»).
«Контракт Кузнецова будет трудно отправить куда-либо, но, возможно, он станет меньше после того, как «Кэпиталз» выплатят ему бонус за подписание в размере 5 миллионов долларов в июле», — приводит слова Серавалли NHL Trade Talk.
- 24 июня 2021
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