Бывший финансовый директор «Торпедо» была осуждена условно за растрату средств

Бывший финансовый директор нижегородского «Торпедо» Наталья Ерёмина осуждена условно на 3,5 года и оштрафована на 250 тысяч рублей за присвоение и растрату, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В мае 2019 года были задержаны двое руководителей нижегородского клуба — исполнительный директор Сергей Малютин и финансовый директор Наталья Ерёмина. По данным следствия, должностные лица, вопреки интересам организации, присвоили 13 миллионов рублей.
«Приговором Советского районного суда Нижнего Новгорода Ерёмина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), и ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 250 тысяч рублей», — говорится в заявлении суда.
Гражданский иск ХК «Торпедо» удовлетворён, в пользу истца взыскано 8 732 770 рублей как возмещение материального ущерба от преступления.
В связи с неоднократной неявкой в судебные заседания бывшего гендиректора «Торпедо» Яна Голубовского, он был объявлен в розыск с последующим изменением меры пресечения на заключение под стражу. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.
- 24 июня 2021
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